Найчастіше довіряють астрологічним прогнозам молоді росіяни 18-24 років

У ХХІ сторіччі чверть громадян країни-терористки Росії досі вірять у чаклунів та астрологію. За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), ️третина росіян вірить у здатність окремих людей передбачати долю (28%), а кожен четвертий – у здатність окремих людей чаклувати, наводити порчі (25%).

У можливість спілкування з душами померлих вірять 12%. В гороскопи та астрологічні прогнози вірять 15% мешканців РФ.

Типова росіянка-прихильниця екстрасенсорики – жінка (31%), старша за 45 років (29-26%), яка має середньо-спеціальну освіту або нижче (28-33%), мешканка невеликого населеного пункту чисельністю до 100 тис. осіб, у тому числі села (31-29%), активна телеглядачка (28%).

Заперечують здатність чаклувати і наводити порчі насамперед чоловіки (61%), молодь 18-34 років (64-65%), росіяни з вищою освітою (57%), жителі Москви та Санкт-Петербурга (64%), а також активні споживачі інтернету (63%).

За даними ВЦВГД, найчастіше довіряють астрологічним прогнозам молоді росіяни 18-24 років (27%), жінки (21%), респонденти, які задоволені своїми доходами (21%), мешканці села (20%) та міст-мільйонників (19%).

До слова, більшість росіян вважають, що розв’язана РФ війна в Україні має тривати. Про це свідчать дані закритого соцопитування, проведеного на замовлення Кремля.