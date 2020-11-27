Безладна стрілянина в Неваді: одна людина загинула, четверо – поранені
Зловмисники «їздили на автомобілі містом і вели безладну стрілянину по людям без явного мотиву»
Поліцейські в Хендерсоні, штат Невада, затримали чоловіка та жінку, які, за попередніми даними, в ніч на четвер відкрили стрілянину по людям: одна особу було убито, четверо отримали поранення.
Про це йдеться в заяві поліції, пише CNN.
Імена підозрюваних не розголошуються. Згідно з попередніми даними, вони «їздили на автомобілі містом і вели безладну стрілянину по людям без явного мотиву».
Всі постраждалі госпіталізовані. У поліції уточнили, що підозрювані «пізніше були знайдені та затримані» за звинуваченнями, які не мають відношення до події.
Нагадаємо, нещодавно у Нью-Йорку сталася стрілянина на вечірці, є жертва і постраждалі.
Також повідомлялося, що поліція затримала киянина, який вчинив стрілянину на Оболоні.