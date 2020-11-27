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    У світі

    Безладна стрілянина в Неваді: одна людина загинула, четверо – поранені

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    Підозрюваних у стрілянині &nbsp;в Хендерсоні затримали - Безладна стрілянина в Неваді: одна людина загинула, четверо – поранені
    Підозрюваних у стрілянині  в Хендерсоні затримали
    Фото: CNN

    Зловмисники «їздили на автомобілі містом і вели безладну стрілянину по людям без явного мотиву»

    Поліцейські в Хендерсоні, штат Невада, затримали чоловіка та жінку, які, за попередніми даними, в ніч на четвер відкрили стрілянину по людям: одна особу було убито, четверо отримали поранення.

    Про це йдеться в заяві поліції, пише CNN.

    Імена підозрюваних не розголошуються. Згідно з попередніми даними, вони «їздили на автомобілі містом і вели безладну стрілянину по людям без явного мотиву».

    Всі постраждалі госпіталізовані. У поліції уточнили, що підозрювані «пізніше були знайдені та затримані» за звинуваченнями, які не мають відношення до події.

    Нагадаємо, нещодавно у Нью-Йорку сталася стрілянина на вечірці, є жертва і постраждалі.

    Також повідомлялося, що поліція затримала киянина, який вчинив стрілянину на Оболоні. 

    Теги: кримінал США смерть автомобіль поліція стрілянина
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