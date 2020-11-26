У центрі Києва чоловік відкрив стрілянину посеред вулиці (фото)

Затриманий стрілок поводився неадекватно

У середу, 25 листопада, ввечері на вулиці Басейній, 15 в центрі Києва чоловік безпричинно відкрив стрілянину з пістолета.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Працівниці аптеки, розташованої неподалік, перелякались і викликали охорону.

Співробітники охоронної фірми затримали чоловіка на ім‘я Микола, 1976 року народження, та передали його правоохоронцям.

Затриманий поводився неадекватно.

Пізніше з‘ясувалося, що пістолет стартовий під холості патрони.

Як повідомлялося, 13 листопада близько 4 години ранку на вулиці Героїв Космосу у Святошинському районі Києва екіпаж патрульних зупинив автомобіль Subaru за порушення ПДР. Під час спілкування з водієм інспектори помітили у салоні трьох чоловіків, які помітно нервували. Коли інспектори звернулися до пасажирів, чоловіки вибігли з авто та почали втікати. Під час переслідування один із втікачів здійснив постріли в напрямку патрульного. У результаті поліцейський отримав три вогнепальні поранення.

Інспектори затримали трьох утікачів неподалік місця зупинки автомобіля.