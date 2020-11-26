  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У центрі Києва чоловік відкрив стрілянину посеред вулиці (фото)

    • Розсилка
    Працівники охоронної фірми затримали стрілка - У центрі Києва чоловік відкрив стрілянину посеред вулиці (фото)
    Працівники охоронної фірми затримали стрілка

    Затриманий стрілок поводився неадекватно

    У середу, 25 листопада, ввечері на вулиці Басейній, 15 в центрі Києва чоловік безпричинно відкрив стрілянину з пістолета.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Працівниці аптеки, розташованої неподалік, перелякались і викликали охорону.

    Співробітники охоронної фірми затримали чоловіка на ім‘я Микола, 1976 року народження, та передали його правоохоронцям.

    Затриманий поводився неадекватно.

    Пізніше з‘ясувалося, що пістолет стартовий під холості патрони.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У центрі Києва чоловік відкрив стрілянину посеред вулиці (фото)
    У центрі Києва чоловік відкрив стрілянину посеред вулиці (фото)
    У центрі Києва чоловік відкрив стрілянину посеред вулиці (фото)

    Як повідомлялося, 13 листопада близько 4 години ранку на вулиці Героїв Космосу у Святошинському районі Києва екіпаж патрульних зупинив автомобіль Subaru за порушення ПДР. Під час спілкування з водієм інспектори помітили у салоні трьох чоловіків, які помітно нервували. Коли інспектори звернулися до пасажирів, чоловіки вибігли з авто та почали втікати. Під час переслідування один із втікачів здійснив постріли в напрямку патрульного. У результаті поліцейський отримав три вогнепальні поранення.

    Інспектори затримали трьох утікачів неподалік місця зупинки автомобіля.

    Теги: Київ зброя чоловік стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies