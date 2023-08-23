Білгородщина під ударом дронів: губернатор звинуватив Україну

Вибиті вікна у санаторії в російському селі

Село Лави Білгородської області РФ зазнало атаки безпілотників. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

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У результаті атаки пошкодження отримав санаторій.

Гладков заявив, що «противник скинув на територію санаторію дві гранати із БПЛА».

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За його словами, постраждалих немає. Вибито чотири вікна та посічено фасад будівлі. На місці працюють оперативні служби.

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Вибиті вікна у санаторії в російському селі Лави фото із соцмережі

Нагадаємо, 13 серпня міністерство оборони РФ звинуватило Україну в атаках. Росія про нібито успішне збиття українських безпілотників над територією Курської та Білгородської областей.

16 серпня міноборони країни-агресорки заявило припинення атаки безпілотників на об'єкти на території Калузької області.