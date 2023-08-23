Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Білгородщина під ударом дронів: губернатор звинуватив Україну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Білгородщина під ударом дронів: губернатор звинуватив Україну
Вибиті вікна у санаторії в російському селі
фото із соцмережі

Село Лави Білгородської області РФ зазнало атаки безпілотників. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

У результаті атаки пошкодження отримав санаторій.

Гладков заявив, що «противник скинув на територію санаторію дві гранати із БПЛА».

За його словами, постраждалих немає. Вибито чотири вікна та посічено фасад будівлі. На місці працюють оперативні служби.

3 фото
На весь екран
Вибиті вікна у санаторії в російському селі Лави
фото із соцмережі

Нагадаємо, 13 серпня міністерство оборони РФ звинуватило Україну в атаках. Росія про нібито успішне збиття українських безпілотників над територією Курської та Білгородської областей.

16 серпня міноборони країни-агресорки заявило припинення атаки безпілотників на об'єкти на території Калузької області.

Теги: росія безпілотник війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська ППО нібито знищила один дрон над територією Білгородщини
Міноборони РФ пожалілося на чергову атаку безпілотників на Білгородщину
13 серпня, 06:23
У будівлі «Москва-Сіті» пошкоджено віконні прольоти п'яти поверхів
Атака на Москву: з’явилося відео попадання дрона у хмарочос
Сьогодні, 06:18
Під «Москвою-сіті» стоять карети швидкої допомоги
Москва та Підмосков'я знову опинилися під ударом безпілотників (відео)
Сьогодні, 03:57

Соціум

Російська «культурна» диверсія у Польщі: в епіцентрі скандалу Океан Ельзи, The Hardkiss та інші українські артисти
Російська «культурна» диверсія у Польщі: в епіцентрі скандалу Океан Ельзи, The Hardkiss та інші українські артисти
Білгородщина під ударом дронів: губернатор звинуватив Україну
Білгородщина під ударом дронів: губернатор звинуватив Україну
Величезна дірка у стіні: фото наслідків удару по «Москва-Сіті»
Величезна дірка у стіні: фото наслідків удару по «Москва-Сіті»
Атака на Москву: з’явилося відео попадання дрона у хмарочос
Атака на Москву: з’явилося відео попадання дрона у хмарочос
Із Китаю винахідливо втік критик Сі Цзіньпіна
Із Китаю винахідливо втік критик Сі Цзіньпіна
У Греції лютують лісові пожежі: знайдено тіла 18 жертв (фото, відео)
У Греції лютують лісові пожежі: знайдено тіла 18 жертв (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Нічний обстріл України: Повітряні сили повідомили деталі атаки
26K
Економіст спрогнозував, коли Росія вичерпає всі свої резерви
21K
ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України – експерт
17K
Берлінська пояснила, хто винен в ударі по Чернігову
15K
Індія поспіхом озброюється на тлі протистояння з однією країною
12K
Поляки категорично проти мігрантів з деяких країн: результати опитування

Новини

Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
Вчора, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Вчора, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Вчора, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Вчора, 06:34
Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
21 серпня, 15:27

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту