Білгородщина під ударом дронів: губернатор звинуватив Україну
Село Лави Білгородської області РФ зазнало атаки безпілотників. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.
У результаті атаки пошкодження отримав санаторій.
Гладков заявив, що «противник скинув на територію санаторію дві гранати із БПЛА».
За його словами, постраждалих немає. Вибито чотири вікна та посічено фасад будівлі. На місці працюють оперативні служби.
Нагадаємо, 13 серпня міністерство оборони РФ звинуватило Україну в атаках. Росія про нібито успішне збиття українських безпілотників над територією Курської та Білгородської областей.
16 серпня міноборони країни-агресорки заявило припинення атаки безпілотників на об'єкти на території Калузької області.
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