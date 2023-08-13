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Міноборони РФ пожалілося на чергову атаку безпілотників на Білгородщину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міноборони РФ пожалілося на чергову атаку безпілотників на Білгородщину
Російська ППО нібито знищила один дрон над територією Білгородщини
фото: Freedom

На території Білгородської області цієї ночі було гучно

Уночі 13 серпня у Білгородській області РФ росіяни нібито відбивали атаку українських безпілотників. Про це повідомило міністерство оборони Росії.

«Сьогодні в районі 4 години ранку припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку одним безпілотним літальним апаратом літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – йдеться в повідомленні ворожого відомства.

За заявою міноборони РФ, російські сили протиповітряної оборони нібито знищили один дрон над територією Білгородщини. Поранених і руйнувань від цього нібито немає.

Нагадаємо, 11 серпня у Білгородській області було збито два безпілотники. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що збиті дрони – українські.

До слова, минулої ночі тимчасово окупований Крим атакували українські безпілотники. Це була спецоперація Служби безпеки України, завдяки якій ворог зазнав значних втрат. 

Як повідомлялося, 8 липня на світанку в місті Шебекіно Білгородської області РФ виникли масштабні пожежі після обстрілів. 

Теги: росія безпілотник війна

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