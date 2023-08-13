Міноборони РФ пожалілося на чергову атаку безпілотників на Білгородщину

Російська ППО нібито знищила один дрон над територією Білгородщини

На території Білгородської області цієї ночі було гучно

Уночі 13 серпня у Білгородській області РФ росіяни нібито відбивали атаку українських безпілотників. Про це повідомило міністерство оборони Росії.

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«Сьогодні в районі 4 години ранку припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку одним безпілотним літальним апаратом літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – йдеться в повідомленні ворожого відомства.

За заявою міноборони РФ, російські сили протиповітряної оборони нібито знищили один дрон над територією Білгородщини. Поранених і руйнувань від цього нібито немає.

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Нагадаємо, 11 серпня у Білгородській області було збито два безпілотники. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що збиті дрони – українські.

До слова, минулої ночі тимчасово окупований Крим атакували українські безпілотники. Це була спецоперація Служби безпеки України, завдяки якій ворог зазнав значних втрат.

Як повідомлялося, 8 липня на світанку в місті Шебекіно Білгородської області РФ виникли масштабні пожежі після обстрілів.