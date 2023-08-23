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Москва та Підмосков'я знову опинилися під ударом безпілотників (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Москва та Підмосков'я знову опинилися під ударом безпілотників (відео)
Під «Москвою-сіті» стоять карети швидкої допомоги
фото: скриншот відео

Вибух пролунав, зокрема, в районі бізнес-центру «Москва-сіті», який уже не вперше зазнає атаки дронів

Уночі 23 у Москві та в Підмосков'ї пролунали вибухи через нібито атаку безпілотників. Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру «Москва-сіті», ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області. Про це повідомили мер столиці РФ Сергій Собянін та міноборони РФ.

За словами міського голови, на місця падіння уламків дронів виїхали оперативні служби. Попередньо, постраждалих немає.

За даними міноборони Росії, Москву нібито намагалися атакувати три українські безпілотники.

«Два з українських БпЛА, які атакували столицю, знищені засобами ППО в повітрі над територією Можайського і Хімкінського районів Московської області. Третій БпЛА знешкоджений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зіштовхнувся з будівлею комплексу «Москва-сіті», – йдеться в повідомленні російського оборонного відомства.

Перед цим повідомлялося, що аеропорти Москви тимчасово припиняли роботу. Як писав Telegram-канал Baza, в аеропортах столиці РФ вводився план «Килим», який застосовується, коли в небі виявляють небезпечні предмети.

Нагадаємо, уночі 22 серпня під Москвою силами протиповітряної оборони РФ нібито було знищено два безпілотники. Ще два дрони засоби радіоелектронної боротьби нібито ліквідували у Брянській області. 

Крім того, вранці 21 серпня всі аеропорти Москви було закрито через наліт дронів. Оголошувався так званий режим «Килим», який вводиться при спробі збити невідомі об'єкти. Раніше військове відомство РФ заявило про те, що нібито було збито безпілотний літальний апарат над територією Істринського району Московської області.

Раніше, у ніч на 18 серпня, Москву атакували три безпілотники. Один долетів до цілі та уразив її.  Встановлено, що один із безпілотників упав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає. За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.

Теги: вибух росія Москва

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