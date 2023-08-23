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Атака на Москву: з’явилося відео попадання дрона у хмарочос

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака на Москву: з’явилося відео попадання дрона у хмарочос
У будівлі «Москва-Сіті» пошкоджено віконні прольоти п'яти поверхів
фото із соцмережі

Безпілотник врізався у будівлю, що будується в «Москва-Сіті»

Російські телеграм-канали оприлюднили відео моменту попадання безпілотника в будівлю, що будується в «Москва-Сіті».

На відео зафіксовано яскравий спалах, вибух, дим.

За попередніми даними, пошкоджено п'ять віконних прольотів з 10 по 15 поверх.

Постраждалих нібито немає.

У РФ стверджують, що безпілотники, що атакували Москву, - українські.

Нагадаємо, уночі 23 у Москві та в Підмосков'ї пролунали вибухи через нібито атаку безпілотників. Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру «Москва-сіті», ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області.

Теги: Москва вибух безпілотник війна

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