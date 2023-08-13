Росія заявила про збиття безпілотників над двома областями

Російські засоби ППО начебто виявили дрон та знищили його над територією Білгородської та Курської областей

Міністерство оборони РФ знову звинуватило Україну в атаках. Росія про нібито успішне збиття українських безпілотників над територією Курської та Білгородської областей. Про це повідомляє міноборони РФ в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що близько 11-ї години ранку Україна, як стверджують росіяни, намагалася здійснити атаку безпілотником на об'єкти в межах території Росії. Вони стверджують, що цей безпілотник був збитий засобами протиповітряної оборони.

«Російськими засобами ППО безпілотний літальний апарат виявлено та знищено над територією Білгородської області», - повідомило міністерство оборони РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пізніше росіяни заявили, що ще один безпілотники збили у Курській області приблизно об 11:30.

За словами міністерства оборони РФ, в результаті цього ніхто не постраждав, руйнувань немає.

Раніше повідомлялося, що 11 серпня у Білгородській області було збито два безпілотники. Губернатор регіону Вячеслав Гладков заявив, що збиті дрони – українські.

Нагадаємо, що в ніч на 12 серпня російські окупанти вкотре тимчасово перекривали рух автотранспорту Кримським мостом. У цей час мешканці півострова повідомляли про вибухи та роботу ППО в Кіровському районі, а також над селищем міського типу Новоозерне.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окупаційна влада півострова повідомила, що у різних районах Криму нібито спрацювали сили протиповітряної оборони.

Міноборони країни-агресорки заявило, що у ніч на 12 серпня Україна нібито атакувала окупований Крим 20 безпілотниками і цю атаку нібито було припинено.