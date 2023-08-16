Окупанти заявили про збиття дронів над Калузькою областю

Росіяни скаржаться, що нібито ЗСУ атакують їх безпілотниками

РФ заявляє про здійснення Україною «терористичної атаки»

Міноборони країни-агресорки заявляє, що сьогодні близько 5:00 нібито було припинено атаку безпілотників на об'єкти на території Калузької області.

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«Російськими засобами ППО всі БПЛА були своєчасно виявлені та знищені. Руйнів та постраждалих немає», – звітують окупанти.

Нагадаємо, 13 серпня міністерство оборони РФ звинуватило Україну в атаках. Росія про нібито успішне збиття українських безпілотників над територією Курської та Білгородської областей.

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Раніше повідомлялося, що 11 серпня у Білгородській області було збито два безпілотники. Губернатор регіону Вячеслав Гладков заявив, що збиті дрони – українські.

Нагадаємо, що в ніч на 12 серпня російські окупанти вкотре тимчасово перекривали рух автотранспорту Кримським мостом. У цей час мешканці півострова повідомляли про вибухи та роботу ППО в Кіровському районі, а також над селищем міського типу Новоозерне.

Окупаційна влада півострова повідомила, що у різних районах Криму нібито спрацювали сили протиповітряної оборони.

Міноборони країни-агресорки заявило, що у ніч на 12 серпня Україна нібито атакувала окупований Крим 20 безпілотниками і цю атаку нібито було припинено.