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Окупанти заявили про збиття дронів над Калузькою областю

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти заявили про збиття дронів над Калузькою областю
Росіяни скаржаться, що нібито ЗСУ атакують їх безпілотниками
фото ілюстративне

РФ заявляє про здійснення Україною «терористичної атаки»

Міноборони країни-агресорки заявляє, що сьогодні близько 5:00 нібито було припинено атаку безпілотників на об'єкти на території Калузької області.

«Російськими засобами ППО всі БПЛА були своєчасно виявлені та знищені. Руйнів та постраждалих немає», – звітують окупанти.

Окупанти заявили про збиття дронів над Калузькою областю фото 1

Нагадаємо, 13 серпня міністерство оборони РФ звинуватило Україну в атаках. Росія про нібито успішне збиття українських безпілотників над територією Курської та Білгородської областей.

Раніше повідомлялося, що 11 серпня у Білгородській області було збито два безпілотники. Губернатор регіону Вячеслав Гладков заявив, що збиті дрони – українські.

Нагадаємо, що в ніч на 12 серпня російські окупанти вкотре тимчасово перекривали рух автотранспорту Кримським мостом. У цей час мешканці півострова повідомляли про вибухи та роботу ППО в Кіровському районі, а також над селищем міського типу Новоозерне.

Окупаційна влада півострова повідомила, що у різних районах Криму нібито спрацювали сили протиповітряної оборони.

Міноборони країни-агресорки заявило, що у ніч на 12 серпня Україна нібито атакувала окупований Крим 20 безпілотниками і цю атаку нібито було припинено.

Теги: росія війна безпілотник

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