Білий дім позитивно оцінив можливість зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

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Дональд Трампа та Кім Чен Ин

Передова група США, яка працює зараз у Сінгапурі над підготовкою саміту двох лідерів, зустрілась з делегацією КНДР

Білий дім позитивно оцінює переговори між американською делегацією на чолі з послом Сунг Кімом та владою КНДР у демілітаризованій зоні щодо саміту за участю Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі.

Про це заявила в середу в Вашингтоні речниця Білого дому Сара Сандерс.

«Поки що повідомлення про їхню зустріч (делегацій США і Північної Кореї – ред.) є позитивними, і ми продовжимо рухатися вперед», - зауважила офіційний представник адміністрації президента США.

За її словами, нинішні переговори зосереджувались на «денуклеаризації півострова». Вона також зазначила, що зустрічі продовжаться в четвер.

Крім того, Сандерс заявила, що передова група, яка працює зараз у Сінгапурі над підготовкою саміту двох лідерів, у середу також зустрілась з делегацією КНДР. Очікується, що представники з обох сторін продовжать працювати далі.

Нагадаємо, 29 травня Білий дім підтвердив зустріч держсекретаря Майка Помпео з представником КНДР в Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що представник уряду КНДР, який очолював розвідку країни, Кім Йонг Чоль відправився в США. Перед цим він перебував із візитом в Пекіні

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин упевнений, що саміт, на якому він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, повинен відбутися.

Раніше 24 травня Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином, оскільки вважав недоцільним проводити її після «злоби і відкритої ворожнечі», яку лідер Північної Кореї продемонстрував у своїх нещодавніх заявах.

Згодом стало відомо, що делегація Білого дому відправиться до Сінгапуру для підготовки саміту між Трампом та Кім Чен Ином не зважаючи на те, що Трамп скасував цю зустріч.

Джерело: Укрінформ