Білий дім підтвердив зустріч Помпео з представником КНДР в Нью-Йорку

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Держсекретар США Майк Помпео

Точна дата зустрічі поки не називається

Білий дім підтвердив, що зустріч держсекретаря Сполучених Штатів Америки Майка Помпео і завідувача відділом єдиного фронту Трудової партії Північної Кореї Кім Йонг Чоля відбудеться на цьому тижні.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, інформує CNN.

Водночас, точна дата зустрічі поки не називається. Відомо лише, що вона відбудеться у Нью-Йорку.

Сьогодні стало відомо, що представник уряду КНДР, який раніше очолював розвідку країни, Кім Йонг Чоль відправився в США. Перед цим він перебував із візитом в Пекіні

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин упевнений, що саміт, на якому він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, повинен відбутися.

Раніше 24 травня Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином, оскільки вважав недоцільним проводити її після «злоби і відкритої ворожнечі», яку лідер Північної Кореї продемонстрував у своїх нещодавніх заявах.

Згодом стало відомо, що делегація Білого дому відправиться до Сінгапуру для підготовки саміту між Трампом та Кім Чен Ином не зважаючи на те, що Трамп скасував цю зустріч.