Колишній керівник розвідки КНДР відправився в США

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Кім Йонг Чоль був активно залучений в діалог із Республікою Корея

Представник уряду КНДР, який раніше очолював розвідку країни, Кім Йонг Чоль відправився в США. Перед цим він перебував із візитом в Пекіні.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на корейське інформаційне агентство Yonhap.

Як вважається, метою візиту Кім Йонг Чоля до США є проведення переговорів із представниками американського уряду щодо саміту між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом.

До цього колишній очільник розвідки КНДР був активно залучений у переговори із Республікою Корея щодо стабілізації ситуації на Корейському півострові і початку діалогу між Пхеньяном і Сеулом. Тим самим візит Кім Йонг Чоля до США розглядається як іще один показник того, що шанси проведення саміту між північнокорейським і американськими лідерами зберігається.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин упевнений, що саміт, на якому він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, повинен відбутися.

Раніше 24 травня Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином, оскільки вважав недоцільним проводити її після «злоби і відкритої ворожнечі», яку лідер Північної Кореї продемонстрував у своїх нещодавніх заявах.

Згодом стало відомо, що делегація Білого дому відправиться до Сінгапуру для підготовки саміту між Трампом та Кім Чен Ином не зважаючи на те, що Трамп скасував цю зустріч.