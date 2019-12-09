Білорусь хоче стягнути з Росії $70 мільйонів за «брудну» нафту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна теж отримала компенсацію від РФ за «брудну» нафту: 4,2 млн євро

Білорусь розраховує на компенсацію у розмірі близько $70 млн через інцидент, пов'язаний з поставками забрудненої хлорорганікою російської нафти.

Про це повідомив сьогодні журналістам посол Білорусі в Росії Володимир Семашко, коментуючи підсумки переговорів президентів Білорусі і Росії Олександра Лукашенка і Володимира Путіна, що відбулися 7 грудня в Сочі, інформує БЕЛТА.

За словами Семашка, питання компенсації порушувалося на переговорах керівників держав.

«Мені здалося, що 6 числа (на зустрічі прем'єр-міністрів - ред.) вирішилося це питання, була згода і прем'єра Росії щодо того, що так само, наприклад, як угорська компанія MOL відрегулювала з «Транснефтью»: за кожен барель брудної нафти - компенсація $15, - сказав Володимир Семашко. - Це б влаштувало і нас. Але в суботу це вже якось по-іншому все прозвучало».

Посол переконаний, що це питання цілком можна вирішити. «Просто треба дещо чіткіше і предметніше спрацювати «Белнефтехиму «з нашими НПЗ. Треба офіційно висунути, як це належить згідно з законом, як цього вимагає юриспруденція - викласти свої претензії, чітко і зрозуміло. Підходи можуть бути різні, але якщо в Угорщині чи Польщі і Німеччині так само зробили, то у нас теж має бути так зроблено. Там ідеться про чималу суму - близько $70 млн має бути компенсація», - зазначив Семашко.

«Можна й інший підхід: обидва заводи працювали упівсили, це втрата вигоди, втрата прибутку, можна звідси порахувати. Наступного тижня має приїхати Рибаков (керівник «Белнефтехима» - ред.) з гранично вивіреними юридичними документами і висунути ці претензії», - додав посол.

Нагадаємо, у квітні через потрапляння хлорорганічних з'єднань у нафтопровід «Дружба» російську нафту відмовилися приймати в Словаччині та Угорщині, в які транспортує нафту «Укртранснафта».

АТ «Укртранснафта» отримало 4,168 млн євро компенсації від ВАТ «Транснефть» за потрапляння забрудненої нафти в трубопровід.

До слова, на початку грудня «Укртранснафта» та «Транснефть» уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на 10 років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.