Контракт на транзит нафти між Україною та Росією продовжили на 10 років



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Документ підписали гендиректор «Укртранснафти» Микола Гавриленко і віце-президент «Транснефти» Сергій Андронов Фото: facebook.com/ukrtransnafta

В «Укртранснафті» підкреслили, що укладення додаткової угоди «гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі»

«Укртранснафта» та «Транснефть» уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на 10 років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року. Про це повідомляє пресслужба «Укртранснафти» у Facebook.

Документ підписали гендиректор «Укртранснафти» Микола Гавриленко і віце-президент «Транснефти» Сергій Андронов.

Фото: facebook.com/ukrtransnafta

«Підписання документу відбулось відповідно до рішення акціонера АТ «Укртранснафта» - НАК «Нафтогаз України» від 27 листопада 2019 року. Окрім пролонгації договору, додаткова угода між АТ «Укртранснафта» і ПАТ «Транснефть» актуалізує низку його положень з врахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні.

При цьому базові принципи співробітництва між АТ «Укртранснафта» та ПАТ «Транснефть» залишились без змін, зокрема такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів», - йдеться у повідомленні.

В «Укртранснафті» підкреслили, що укладення додаткової угоди «гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі».