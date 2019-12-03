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    Економіка та фінанси

    Контракт на транзит нафти між Україною та Росією продовжили на 10 років

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    Документ підписали гендиректор &laquo;Укртранснафти&raquo; Микола Гавриленко і віце-президент &laquo;Транснефти&raquo; Сергій Андронов - Контракт на транзит нафти між Україною та Росією продовжили на 10 років
    Документ підписали гендиректор «Укртранснафти» Микола Гавриленко і віце-президент «Транснефти» Сергій Андронов
    Фото: facebook.com/ukrtransnafta

    В «Укртранснафті» підкреслили, що укладення додаткової угоди «гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі»

    «Укртранснафта» та «Транснефть» уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на 10 років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року. Про це повідомляє пресслужба «Укртранснафти» у Facebook.

    Документ підписали гендиректор «Укртранснафти» Микола Гавриленко і віце-президент «Транснефти» Сергій Андронов.

    Фото: facebook.com/ukrtransnafta
    Фото: facebook.com/ukrtransnafta

    «Підписання документу відбулось відповідно до рішення акціонера АТ «Укртранснафта» - НАК «Нафтогаз України» від 27 листопада 2019 року. Окрім пролонгації договору, додаткова угода між АТ «Укртранснафта» і ПАТ «Транснефть» актуалізує низку його положень з врахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні.

    При цьому базові принципи співробітництва між АТ «Укртранснафта» та ПАТ «Транснефть» залишились без змін, зокрема такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів», - йдеться у повідомленні.

    В «Укртранснафті» підкреслили, що укладення додаткової угоди «гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі».

    нафта Росія Нафтогаз України транзит Україна
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