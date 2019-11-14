Росія заплатила Україні компенсацію за брудну нафту



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За сім місяців «Укртранснафта» отримала 4,2 млн євро за потрапляння неякісної нафти до українського нафтопроводу

Компанія «Укртранснафта» отримала майже 4,2 млн євро від російської «Транснафти» як компенсацію за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук у свої трубопроводи. Про це йдеться у Facebook «Укртранснафти».

Платежі проходили з травня по листопад поточного року. Оскільки «Транснафта» продовжує резервувати потужності української компанії, то ця сума неостаточна.

Розмір платежів залежить від обсягів нафти, що прокачується, і визначається першого числа кожного місяця. «Укртранснафта» підкреслила, що щодня перевіряє якість нафти, що надходить з Росії, разом з міжнародною сюрвеєрською компанією SGS і не фіксувала повторних випадків надходження забрудненої нафти до української ділянки нафтопроводу «Дружба».

Найбільша в історії нафтопроводу «Дружба» аварія сталася в квітні 2019 року. Інцидент торкнувся усіх одержувачів російської нафти в Європі. Через забруднення трубопровід довелося зупинити, компенсації іноземним компаніям оцінюються в мільярди доларів.