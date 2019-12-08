До посольства Росії в Мінську вивели спецназ



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Влада Білорусії прийняли рішення стягнути бійців спецназу до російського посольства в Мінську Фото Надзеі Бужан

Саме туди прямує колона демонстрантів

Влада Білорусії прийняли рішення стягнути бійців спецназу до російського посольства в Мінську на тлі протестів проти інтеграції з Росією.

Про це повідомляє «Наша Ніва».

За інформацією видання, саме туди зараз прямує колона демонстрантів, які протестують проти інтеграції. Автомобілісти сигналять їм в знак солідарності.

8 грудня білоруської столиці відновився стихійний мітинг проти поглибленої інтеграції Білорусі з Росією. Люди вигукують такі гасла як «Далучайся!», «Живе Білорусь!», «Ніякіх саюзаў з імперскай Расіяй!» і «Незалежнасць!».

Деякі тримають біло-червоно-білі прапори. Міліція закликає мітингувальників розійтися і нагадує, що акція не узгоджена з владою.

Протести почалися напередодні, 7 грудня, коли президент Білорусії Олександр Лукашенко прибув в Сочі для зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Їх переговори тривали більше п’яти годин. Наступна зустріч глав держав відбудеться 20 грудня.

Нагадаємо, у центрі Києва зібрали акцію на підтримку незалежності Білорусі.