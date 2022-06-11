Білорусь проводить масові військові навчання – репетирує перехід із мирного на воєнний час

У Гомельській області заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами

До тренувань додатково залучатимуться усі категорії військовослужбовців

Із 7 червня збройні сили Білорусі розпочали чергові заняття з бойової готовності. Основна мета тренувань: «перехід із мирного на воєнний час». Заняття проводяться також серед строковиків після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У рамках вказаних зборів відпрацьовуються питання організації охорони та оборони об’єктів військової та цивільної інфраструктури, виконання заходів воєнного стану, а також протидія диверсійно-розвідувальним групам.

У період із 22 червня до 1 липня в Гомельській області заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами. До тренувань додатково залучатимуться усі категорії військовослужбовців, підрозділи, військові частини, з'єднання, органи військового управління. Тематика аналогічна: «перехід із мирного на воєнний час».

Також із 28 червня до 16 липня на території Жлобинського району Гомельської області заплановано проведення військових зборів з військовослужбовцями новостворених територіальних військ.

Нагадаємо, за даними воєнної розвідки України, Росія ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти нашої держави.

Також президент США Джо Байден вважає, що глава Української держави Володимир Зеленський міг напередодні 24 лютого ігнорувати попередження зі США, що Росія повномасштабно вторгнеться в Україну.

На цю заяву Байдена вже відреагував Офіс президента України.

Як заявив речник Зеленського Сергій Никифоров, президент України просив про превентивні санкції проти Росії перед широкомасштабним вторгненням РФ, але партнери «не хотіли чути».