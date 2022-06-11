  1. Головна
  2. Світ
  3. Соціум
  4. Білорусь проводить масові військові навчання – репетирує перехід із мирного на воєнний час
рус
    Соціум

    Білорусь проводить масові військові навчання – репетирує перехід із мирного на воєнний час

    У Гомельській області заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами - Білорусь проводить масові військові навчання – репетирує перехід із мирного на воєнний час
    У Гомельській області заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами
    фото: gur.gov.ua

    До тренувань додатково залучатимуться усі категорії військовослужбовців

    Із 7 червня збройні сили Білорусі розпочали чергові заняття з бойової готовності. Основна мета тренувань: «перехід із мирного на воєнний час». Заняття проводяться також серед строковиків після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    У рамках вказаних зборів відпрацьовуються питання організації охорони та оборони об’єктів військової та цивільної інфраструктури, виконання заходів воєнного стану, а також протидія диверсійно-розвідувальним групам.

    У період із 22 червня до 1 липня в Гомельській області заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами. До тренувань додатково залучатимуться усі категорії військовослужбовців, підрозділи, військові частини, з'єднання, органи військового управління. Тематика аналогічна: «перехід із мирного на воєнний час».

    Також із 28 червня до 16 липня на території Жлобинського району Гомельської області заплановано проведення військових зборів з військовослужбовцями новостворених територіальних військ.

    Нагадаємо, за даними воєнної розвідки України, Росія ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти нашої держави.

    Також президент США Джо Байден вважає, що глава Української держави Володимир Зеленський міг напередодні 24 лютого ігнорувати попередження зі США, що Росія повномасштабно вторгнеться в Україну.

    На цю заяву Байдена вже відреагував Офіс президента України.

    Як заявив речник Зеленського Сергій Никифоров, президент України просив про превентивні санкції проти Росії перед широкомасштабним вторгненням РФ, але партнери «не хотіли чути».

    Читайте також: Окупанти готували референдум та видачу паспортів СРСР на Київщині – СБУ
    Теги: Білорусь росія окупанти СБУ США санкції війна референдум військові навчання військові навчання Україна СРСР президент Сергій Никифоров окупація Офіс президента час #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Білорусь проводить масові військові навчання – репетирує перехід із мирного на воєнний час