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    Політика

    Зберегти обличчя Путіну. Ексочільник НАТО дав оцінку ідеї Макрона

    Макрон не може врятувати Путіна від приниження - Зберегти обличчя Путіну. Ексочільник НАТО дав оцінку ідеї Макрона
    Макрон не може врятувати Путіна від приниження
    фото з відкритих джерел

    Україна має виграти війну, бо якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться

    Ціна збереження обличчя для пана Путіна буде набагато вищою, ніж відверта поразка російських військ в Україні. Таку думку у інтерв’ю Foreign Policy висловив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

    «Тому мій висновок: Україна має виграти цю війну, бо якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться. Він продовжить роботу в Молдові, Грузії і врешті-решт також чинитиме тиск на три країни Балтії. Тому українці мають перемагати, і вони мають волю до боротьби», – Андерс Фог Расмуссен.

    Тож обов’язок західних союзників – дати українцям засоби для боротьби, наголосив ексочільник НАТО.

    Раніше ексочільник НАТО назвав дві головні помилки стосовно війни в Україні, які призвели до важких наслідків. За його словами, першої ключової помилки альянс припустився ще 2008 року під час саміту в Бухаресті, на якому вирішили, що Україна та Грузія стануть членами НАТО.

    Другу помилку, на думку ексочільника, НАТО зробило в 2014 році після незаконної анексії Росією Криму.

    Нагадаємо, Генсек НАТО розповів, чим закінчиться «війна на виснаження» в Україні

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    Теги: росія окупанти НАТО війна путін Грузія українці Україна окупація час #stoprussia
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    Зберегти обличчя Путіну. Ексочільник НАТО дав оцінку ідеї Макрона