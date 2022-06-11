Зберегти обличчя Путіну. Ексочільник НАТО дав оцінку ідеї Макрона

Україна має виграти війну, бо якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться

Ціна збереження обличчя для пана Путіна буде набагато вищою, ніж відверта поразка російських військ в Україні. Таку думку у інтерв’ю Foreign Policy висловив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Тому мій висновок: Україна має виграти цю війну, бо якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться. Він продовжить роботу в Молдові, Грузії і врешті-решт також чинитиме тиск на три країни Балтії. Тому українці мають перемагати, і вони мають волю до боротьби», – Андерс Фог Расмуссен.

Тож обов’язок західних союзників – дати українцям засоби для боротьби, наголосив ексочільник НАТО.

Раніше ексочільник НАТО назвав дві головні помилки стосовно війни в Україні, які призвели до важких наслідків. За його словами, першої ключової помилки альянс припустився ще 2008 року під час саміту в Бухаресті, на якому вирішили, що Україна та Грузія стануть членами НАТО.

Другу помилку, на думку ексочільника, НАТО зробило в 2014 році після незаконної анексії Росією Криму.

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