Росія не відмовилася від плану повного захоплення України: розвідка

Противник застосовує на території України 103 батальйонно-тактичні групи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях

Генеральному штабу РФ доводиться кожні 30 днів коригувати плани вторгнення

Захисники України зірвали план путінського бліцкригу із захоплення Києва, Харкова та Одеси, тому зараз основні зусилля окупанти зосередили на сході України. Про це в ефірі телеканалу «Настоящее время» заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За даними воєнної розвідки України, Росія ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти нашої держави. За словами Вадима Скібіцького, противник застосовує на території України 103 батальйонно-тактичні групи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Ще близько 40 БТГр перебувають у резерві та можуть бути використані проти Збройних сил України.

Також представник воєнної розвідки України розповів, що у зв’язку з військовими невдачами окупаційних військ генеральному штабу РФ доводиться кожні 30 днів коригувати плани вторгнення та зосереджувати всі зусилля лише на певних напрямках.

«Ми маємо підтверджену інформацію, що росіяни мають план на 120 днів війни. Подальше корегування цього плану буде залежати від того, на скільки противник досягне успіху чи навпаки зазнає поразки на сході України. Проте, мети так званої спеціальної воєнної операції, про яку Путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягнути», – зазначив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає, що глава Української держави Володимир Зеленський міг напередодні 24 лютого ігнорувати попередження зі США, що Росія повномасштабно вторгнеться в Україну.

На цю заяву Байдена вже відреагував Офіс президента України.

Як заявив речник Зеленського Сергій Никифоров, президент України просив про превентивні санкції проти Росії перед широкомасштабним вторгненням РФ, але партнери «не хотіли чути».