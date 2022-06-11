Збірна України розгромила Вірменію у другому поєдинку Ліги Націй

Гра завершилася перемогою «синьо-жовтих» із рахунком 3:0

Збірна України провела свій другий поєдинок у Лізі Націй сезону-2022/23. «Синьо-жовті» завдали нищівної поразки команді Вірменії.

Через повномасштабну війну з російськими окупантами домашній для українців матч 3-го туру групової стадії відбувся в польському місті Лодзь. Гра завершилася перемогою «синьо-жовтих» із рахунком 3:0.

У першому таймі українська збірна домінувала над суперником, але розпечатати ворота гостей не зуміла.

Однак після перерви підопічним Олександра Петракова вдалося вийти вперед – на 61-й хвилині точним дальнім з лінії штрафного майданчика відзначився Руслан Малиновський.

На 77-й хвилині збірна України збільшила свою перевагу до двох м'ячів. Олександр Караваєв виконав передачу на Михайла Мудрика, яку перехопили, проте з відскоку Олександр обвідним ударом відправив м’яч у ворота.

На 84-й хвилині українці довели справу до розгрому – Віталій Миколенко, який з'явився на заміну, скористався помилкою оборони вірменів і забив свій дебютний м’яч у футболці національної збірної.

Завдяки перемозі Україна тимчасово вийшла в лідери турнірної таблиці групи 1 - 6 очок після двох матчів. Але положення синьо-жовтих може змінитися після поєдинку Ірландії та Шотландії.

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