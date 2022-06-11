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    Думки вголос

    Мовне питання і патріотизм

    • Олексій Панич

      Член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу

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    Якщо переважно російськомовна в минулому людина переходить на українську &ndash; не стримуйте себе, привітайте її - Мовне питання і патріотизм
    Якщо переважно російськомовна в минулому людина переходить на українську – не стримуйте себе, привітайте її
    фото з відкритих джерел

    Зараз важливо вгамувати в собі «сверблячку мовного патруля»

    Якщо ви підштовхнете людину в тому напрямі, в якому вона йде сама, ця людина, якщо має хоч трохи гідності, не почне рухатися в цьому ж напрямі швидше.

    Навпаки, вона уповільнить рух, можливо зупиниться, а можливо й розвернеться на 180 градусів.

    Бо ви своїм штовханням її принижуєте, поводитеся з нею як конвоїр з підконвойним.

    Про це дуже варто пам'ятати тим, хто зараз активно, навіть агресивно, вимагає від інших чимшвидше, з патріотичних міркувань, переходити 100% на українську мову навіть у приватних дописах на Фейсбуку.

    Напише людина про Україну щось патріотичне, але російською – а їй, замість підтвердження єдності на ґрунті патріотизму, зауваження від «мовного патруля»: «гей, а чого не українською?!».

    Виходить, що є патріоти еталонні, а є другосортні, такі собі убер- і унтерюкрейнменши, і перші другим не дають забути про їхній поки-ще-неповноцінний статус.

    Допомогти такі підштовхування точно не допоможуть. А зашкодити – точно зашкодять.

    А як має бути?

    1. Якщо переважно російськомовна в минулому людина переходить на українську – не стримуйте себе, привітайте її.
    2. Якщо при цьому робить мовні помилки – краще їх взагалі не помічати. А якщо хочете щось виправити, то дууууже тактовно. Аби не підштовхнути й не відштовхнути.
    3. А якщо людина патріотично висловлюється про Україну російською – потіштеся її патріотизмом і НЕ ШТОВХАЙТЕ ЇЇ У СПИНУ вимогами на кшталт «а тепер те саме, але українською!». Якщо її патріотизм щирий, вона рано чи пізно зробить цей крок сама. Коли і наскільки буде до цього готова.

    А ви тимчасом вгамуйте в собі «сверблячку мовного патруля». Бо виглядає це як штучне нагнітання розбрату. Хоч, можливо, і зі щирих патріотичних міркувань.

    Джерело: блог Олексія Панича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна українська мова Україна патріотизм окупація #stoprussia
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