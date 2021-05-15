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    Винник відмовився розважати Лукашенка, але йому знайшли в Україні заміну

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    Українська співачка запевняє, що &laquo;не змусить сумувати&raquo; Олександра Лукашенка - Винник відмовився розважати Лукашенка, але йому знайшли в Україні заміну

    Українська співачка запевняє, що «не змусить сумувати» Олександра Лукашенка

    Фото: znaj.ua

    Відвідати «Словʼянський базар» у Вітебську вирішила Тіна Кароль

    Про свою готовність відвідати Білорусь для участі у «Словʼянському базарі» повідомила популярна українська співачка Тіна Кароль. В ефірі білоруського телебачення тренерка шоу «Голос країни» та телеведуча популярного проєкту «Танці з зірками» підтвердила такий намір попри те, що фестиваль бойкотує ряд артистів.

    Зокрема від участі у фестивалі вже відмовилися Олег Винник та його підопічна на «Голосі» Еліна Іващенко, імена яких пропали з афіш. Як повідомляють ЗМІ, від участі відмовилися також Тимур Мірошниченко та Андрій Доманський.

    «Я не змушу вас сумувати. Я мчуся до вас!», – відповіла Тіна Кароль на питання ведучих білоруської телепередачі, чи приїде вона на «Слов'янський базар».

    Нагадаємо, що «Слов'янський базар» – це щорічний міжнародний фестиваль мистецтв, який проходить у білоруському місті Вітебську з 1992 року. Фестиваль задуманий як спільний культурний захід трьох країн: Білорусії, Росії, України.

    «Слов'янський базар» у Вітебську проводиться під патронатом Олександра Лукашенка, який жорстко придушує мирні мітинги своїх співгромадян. Саме тому білоруси просять закордонних артистів бойкотувати фестиваль.

    Як повідомляв «Главком», у 2020 році президент Володимир Зеленський до Дня Конституції вирішив нагородити орденами та званнями своїх колег-зірок, серед яких: Ірина Білик, Маша Єфросиніна, Потап та Тіна Кароль.

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    Теги: Білорусь ЗМІ телебачення Олександр Лукашенко Ірина Білик Володимир Зеленський Голос країни Олег Винник фестиваль президент співачка
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