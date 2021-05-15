Винник відмовився розважати Лукашенка, але йому знайшли в Україні заміну

Відвідати «Словʼянський базар» у Вітебську вирішила Тіна Кароль

Про свою готовність відвідати Білорусь для участі у «Словʼянському базарі» повідомила популярна українська співачка Тіна Кароль. В ефірі білоруського телебачення тренерка шоу «Голос країни» та телеведуча популярного проєкту «Танці з зірками» підтвердила такий намір попри те, що фестиваль бойкотує ряд артистів.

Зокрема від участі у фестивалі вже відмовилися Олег Винник та його підопічна на «Голосі» Еліна Іващенко, імена яких пропали з афіш. Як повідомляють ЗМІ, від участі відмовилися також Тимур Мірошниченко та Андрій Доманський.

«Я не змушу вас сумувати. Я мчуся до вас!», – відповіла Тіна Кароль на питання ведучих білоруської телепередачі, чи приїде вона на «Слов'янський базар».

Нагадаємо, що «Слов'янський базар» – це щорічний міжнародний фестиваль мистецтв, який проходить у білоруському місті Вітебську з 1992 року. Фестиваль задуманий як спільний культурний захід трьох країн: Білорусії, Росії, України.

«Слов'янський базар» у Вітебську проводиться під патронатом Олександра Лукашенка, який жорстко придушує мирні мітинги своїх співгромадян. Саме тому білоруси просять закордонних артистів бойкотувати фестиваль.

Як повідомляв «Главком», у 2020 році президент Володимир Зеленський до Дня Конституції вирішив нагородити орденами та званнями своїх колег-зірок, серед яких: Ірина Білик, Маша Єфросиніна, Потап та Тіна Кароль.