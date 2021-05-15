Переоформлення субсидій: освітній омбудсмен звернув увагу на важливу деталь

Попри проголошений курс на диджиталізацію, у країні має місце плутанина з бланками

При заповненні заяв на призначення житлових субсидій, відбувається масова плутанина через непорозуміння з документацією. На це звернув увагу освітній омбудсмен України Сергій Горбачов на своїй сторінці у Facebook. За його словами люди заповнюють старі форми, які потім відмовляються приймати відділи субсидій.

«Проблема у тім, що нові («правильні») бланки, які затверджені буквально тиждень тому, 7 травня 2021 року, поки що відсутні на сайті Ради. При цьому там залишаються бланки «старого» зразку, які востаннє оновлювалися у 2019 році. Дуже багато літніх людей (а саме вони найчастіше звертаються за субсидіями) просто губляться, не розуміють, що треба робити, який документ наразі чинний», – пише Сергій Горбачов.

Нові бланки є лише на сайті Мінсоцу – і далеко не всі знають, де треба їх скачати.

«Відмінність «старого» бланку заяви на отримання субсидії у тому, що вгорі праворуч на першій сторінці у реквізитах має бути вказано «у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 07 травня 2021 року № 242», як на фото», – пише освітній омбудсмен.

Наразі форму чинної заяви про призначення та надання житлової субсидії можна скачати тут, а форму декларації про доходи – тут.

Нагадаємо, з 1 травня відбувається перерахунок субсидій для всіх українців, які отримують допомогу на оплату комуналки. Субсидій позбавлятимуть у разі покупки на суму 50 тисяч гривень.

Також субсидію будуть відбирати за наявність банківського депозиту на суму понад 56 тис. грн (понад 25 прожиткових мінімумів). Позбавити субсидії можуть через часті поїздки за кордон.

Лідер партії «Європейська солідарність», екс-президент Петро Порошенко закликав уряд негайно скасувати постанову про проведення перерахунку субсидій під час пандемії.

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