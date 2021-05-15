Порошенко вимагає від уряду не переглядати субсидії під час пандемії

Лідер «Європейської Солідарності» вважає, що жертвою нововведень стануть найменш захищені люди

Субсидії, які отримують українці, мають бути перепризначені автоматично, а урядова постанова про новий порядок їх оформлення – скасованою Про це під час форуму львівських депутатів заявив п’ятий Президент України Петро Порошенко. Як повідомляється на сайті партії «Європейська Солідарність», він зокрема нагадав, що навіть у найважчі роки російської агресії держава захищала людей через спрощений механізм отримання субсидій.

«Ми захистили людей, в першу чергу, які мають обмежені доходи, через створення ефективного механізму субсидій. Так, зокрема, в піковий 2017 рік субсидії отримали близько 7 млн домогосподарств. З держбюджету офіційно було виділено 72 млрд грн. А під час опалювального сезону 2020-21 років субсидіями скористалися не 7, а трохи більше 2 млн домогосподарств. 4 з лишнім мільйони залишилися без субсидій, тому що оформити їх стало майже неможливо. А в дербюджеті замість 70 млрд передбачено лише 36 млрд. І при цьому навіть мінсоцполітики потребу в субсидіях на поточний рік оцінило в 46 млрд грн. Нагадаю, що ми давали більше 70», – констатує Порошенко.

На думку експрезидента, це означає, що рівень життя людей катастрофічно падає.

«І тоді, коли наша команда в парламенті відстоювала необхідність збільшення виділення коштів на паливні субсидії, владі треба було гроші переправляти в фонд «великого крадівництва», а не захищати людей», – обурився Порошенко.

«У Страстну п’ятницю Кабінет міністрів України оприлюднив драконівську постанову, якою значно ускладнюється порядок оформлення субсидій. Це означає, що найбідніші люди мають з першого травня в умовах ковіду заново заповнювати декларації, подавати декларації про доходи, про видатки. Особливо цинічно це виглядає, що вони мають особисто їхати і стояти в черзі під час пандемії. Це порушує жорсткі правила безпеки, це не дає можливості уникнути черги і це смертельно небезпечно, особливо для літніх людей», – наголошує п’ятий Президент.

Також Петро Порошенко нагадав, як відбувалося оформлення субсидій раніше.

«Ми через «Укрпошту» розіслали бланки, люди могли заповнити ці бланки і відправити назад. Все. Це відбувалося виключно в автоматичному порядку. Дай субсидію, а потім заходь і перевір, якщо ти маєш будь-які підозри щодо коректності її використання. У вас є бази даних фіскальної служби», – пояснює лідер «Європейської Солідарності».

«Уряд має негайно скасувати цю драконівську, грабіжницьку постанову знущання над українцями», – резюмував Порошенко.

Нагадаємо, з 1 травня відбувається перерахунок субсидій для всіх українців, які отримують допомогу на оплату комуналки. Субсидій позбавлятимуть у разі покупки на суму 50 тисяч гривень.

Також субсидію будуть відбирати за наявність банківського депозиту на суму понад 56 тис. грн (понад 25 прожиткових мінімумів). Позбавити субсидії можуть через часті поїздки за кордон.