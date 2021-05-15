Португалія відкриває кордони для туристів: кого пускатимуть

До цього часу Португалія дозволяла лише рейси з робочих, навчальних потреб, питань здоров'я або з гуманітарних причин

Португалія дозволить туристичні рейси з країн ЄС із низьким рівнем зараження та з Великобританії, а також з Ліхтенштейну, Норвегії, Ісландії та Швейцарії. Пасажири повинні мати негативний тест на коронавірус після прибуття. Про це 15 травня заявило міністерство внутрішніх справ Португалії, передає Reuters.

У заяві зазначається, що заборона буде скасована для європейських країн, де менш як 500 випадків зараження на 100 000 людей. Дата пом'якшення обмеження поки не уточнюється.

Мандрівникам доведеться показати доказ негативного тесту, зробленого за 72 години до польоту, а авіакомпанії штрафуватимуть від 500 євро до 2000 євро за кожного пасажира, який сідатиме на борт без негативного тесту.

До цього часу Португалія дозволяла лише рейси з робочих, навчальних потреб, питань здоров'я або з гуманітарних причин, а також для відвідування родичів.

Раніше державний секретар Португалії з питань туризму Ріта Маркес заявила, що в її країні вже «все відкрито». Маски на пляжах можна не носити. «Ми багато працювали над боротьбою з пандемією, і, як я вже сказала, тому ресторани, кав’ярні, магазини, і все відкрито з 1 травня», – сказала вона.

Дія надзвичайного стану у Португалії, запровадженого через поширення коронавірусу, закінчилася 30 квітня. Кількість випадків Covid-19 у країні різко знизилася, і уряд запланував подальше пом'якшення локдауну.

Раніше повідомлялося, що Греція вирішила відкрити кордон для туристів з України. Грецький уряд визначив умови для перетину рубежу.

Тим часом, українським туристам, які летять до Туреччини, більше не потрібно пред’являти негативний ПЛР-тест на коронавірус. Рішення набуває чинності з опівночі 15 травня. Про це повідомляє Держагенцію розвитку туризму України.

Туреччина також скасувала тестування для пасажирів з Китаю, В'єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії.