Білоруси під час протестів забрали з банків більше $1 млрд



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Аналітики компанії S&P 11 вересня переглянули прогноз за суверенними рейтингами Білорусі, змінивши його зі «Стабільного» на «Негативний

З початку цього року білоруський рубль знецінився майже на 20%

Білоруси під час масових протестів у серпні 2020 року забрали з банків більше $1 млрд. Про це повідомляє видання «Український капітал» з посиланням на статистику Нацбанку Білорусі.

Зазначається, що у серпні жителі країни забрали $624 млн з банківських депозитів в іноземній валюті, 704,6 млн білоруських рублів з депозитів до запитання (повернення депозиту на першу вимогу клієнта), а також 270,8 млн білоруських рублів зі строкових вкладів.

Водночас у липні відтік з депозитів у валюті становив $55,3 млн, з депозитів до запитання - 5,5 млн білоруських рублів, а зі строкових вкладів - 108,1 млн руб.

Аналітики компанії S&P 11 вересня переглянули прогноз за суверенними рейтингами Білорусі, змінивши його зі «Стабільного» на «Негативний».

«Ми відзначаємо посилення ризиків для економіки, фінансової стабільності та платіжного балансу Республіки Білорусь після президентських виборів, що пройшли у серпні цього року. Резиденти конвертують свої заощадження в іноземну валюту і виводять частину коштів з банківської системи, що зумовило знецінення білоруського рубля майже на 20% з початку року. На нашу думку, підвищена політична невизначеність може зберігатися протягом тривалого часу, що чинитиме тиск на середньострокові перспективи зростання Білорусі», – йдеться у пресрелізі компанії.

Раніше облігації Республіки Білорусь упали на торгах на біржі на тлі протестів після президентських виборів та можливих санкцій з боку США і ЄС.

До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

Нагадаємо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперника Лукашенка оскаржили результати виборів.