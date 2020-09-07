Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів



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У Євросоюзі вирішили, що Лукашенко поки під санкції не потрапить

До санкційного списку ЄС увійдуть міністр внутрішніх справ Юрій Караєв та його заступник, а також високопосадовці виборчої комісії, Служби безпеки та юстиції і міністри

Європейський союз до середини вересня має намір таки запровадити санкції проти 31 білоруського високопосадовця, в тому числі проти глави МВС. Про це повідомляє Reuters.

«Спочатку ми узгодили 14 імен, але багато держав визнали, що цього недостатньо. Зараз ми досягли консенсусу ще щодо 17 осіб. Це високопоставлені чиновники, відповідальні за вибори, за насильство і за репресії», - сказав один з дипломатів ЄС.

Очікується, що до списку ЄС увійдуть міністр внутрішніх справ Юрій Караєв та його заступник, а також високопосадовці виборчої комісії, Служби безпеки та юстиції та міністри.

«Лукашенко під санкції не потрапить. Німеччина, яка протягом шести місяців головує в ЄС, хоче більше часу для діалогу і залишити відкритою можливість додавання імені президента на більш пізньому етапі», - повідомляють європейські дипломати.

Міністри закордонних справ ЄС дали політичне схвалення санкціям, а саме заборонам на поїздки в Євросоюз та заморожуванню активів.

Греція і Кіпр, які наполягають на окремих санкціях проти Туреччини в суперечці в Східному Середземномор'ї, все ще повинні надати свою підтримку білоруському чорному списку.

Додаткові імена все ще можуть бути додані або викреслені зі списку, але дипломати заявили, що офіційне рішення, швидше за все, буде прийняте 21 вересня, коли міністри закордонних справ ЄС проведуть свою наступну заплановану зустріч. Санкції набудуть чинності з 22 вересня.

Нагадаємо, у Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

Як повідомлялося, глава МВС Білорусі назвав білоруську міліцію «найгуманнішою в світі».

Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

До слова, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.