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    ЄС відмовився визнавати вибори в анексованому Криму

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    За словами українського відомства, результати цих &laquo;виборів&raquo; не матимуть жодних юридичних наслідків - ЄС відмовився визнавати вибори в анексованому Криму
    За словами українського відомства, результати цих «виборів» не матимуть жодних юридичних наслідків

    Це пов'язано з тим, що регіон анексувала Росія у 2014 році

    Європейський Союз не визнав результати виборів у Севастополі. Про це повідомили на сайті представництва.

    Там наголошується, що Європейський Союз не визнав незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією, а тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові.

    «Будь-хто, обраний на організованому Росією голосуванні на Кримському півострові, який стверджує, що «представляє» Крим та Севастополь, не буде визнаний ЄС представниками тих територій, які є частиною України», – йдеться у повідомленні.

    Представництво Євросоюзу додає, що залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

    В анексованому Криму 13 вересня влаштували так звані «додаткові вибори» депутата в російський парламент Криму, а також депутата Сімферопольської міської ради. Додаткові вибори призначили через дострокове припинення повноважень депутатів, обраних за виборчим округам.

    Як уточнив «глава виборчої комісії Криму» Михайло Малишев, у проведенні виборів беруть участь не всі громадяни, а лише ті, хто «володіє активним виборчим правом на відповідній виборчій дільниці».

    Міністерство закордонних справ висловило протест та засудило організацію і проведення Росією «виборів». Там назвали дії Кремля «продовженням грубих порушень державного суверенітету і територіальної цілісності України».

    За словами українського відомства, результати цих «виборів» не матимуть жодних юридичних наслідків. Усе через те, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями України, правовий режим яких визначається нормами міжнародного гуманітарного права.

    «Усі причетні до підготовки та проведення незаконного «голосування» в тимчасово окупованому Криму нестимуть відповідальність згідно із законодавством України»,  – наголосили в МЗС.

    Також вони закликали іноземні держави та міжнародні організації засудити незаконні дії РФ та чітко заявити про невизнання результатів так званих «виборів». Просять також посилити політико-дипломатичний тиск на Росію, зокрема розширивши санкції.

    Нагадаємо, що Росія вирішила провести в окупованому Криму «вибори губернатора».

    Крім того, Україна звертатиметься до міжнародних партнерів з проханням засудити організацію цього «голосування», в тому числі шляхом посилення санкційного тиску на Росію.

    Як повідомлялося, 10 вересня Євросоюз продовжив «кримські» санкції проти Росії ще на пів року.

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