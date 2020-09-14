ЄС відмовився визнавати вибори в анексованому Криму

Європейський Союз не визнав результати виборів у Севастополі. Про це повідомили на сайті представництва.

Там наголошується, що Європейський Союз не визнав незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією, а тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові.

«Будь-хто, обраний на організованому Росією голосуванні на Кримському півострові, який стверджує, що «представляє» Крим та Севастополь, не буде визнаний ЄС представниками тих територій, які є частиною України», – йдеться у повідомленні.

Представництво Євросоюзу додає, що залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

В анексованому Криму 13 вересня влаштували так звані «додаткові вибори» депутата в російський парламент Криму, а також депутата Сімферопольської міської ради. Додаткові вибори призначили через дострокове припинення повноважень депутатів, обраних за виборчим округам.

Як уточнив «глава виборчої комісії Криму» Михайло Малишев, у проведенні виборів беруть участь не всі громадяни, а лише ті, хто «володіє активним виборчим правом на відповідній виборчій дільниці».

Міністерство закордонних справ висловило протест та засудило організацію і проведення Росією «виборів». Там назвали дії Кремля «продовженням грубих порушень державного суверенітету і територіальної цілісності України».

За словами українського відомства, результати цих «виборів» не матимуть жодних юридичних наслідків. Усе через те, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями України, правовий режим яких визначається нормами міжнародного гуманітарного права.

«Усі причетні до підготовки та проведення незаконного «голосування» в тимчасово окупованому Криму нестимуть відповідальність згідно із законодавством України», – наголосили в МЗС.

Також вони закликали іноземні держави та міжнародні організації засудити незаконні дії РФ та чітко заявити про невизнання результатів так званих «виборів». Просять також посилити політико-дипломатичний тиск на Росію, зокрема розширивши санкції.