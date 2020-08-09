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    У Білорусі розпочався основний день голосування на виборах президента

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    У Білорусі відбуваються президентські вибори - У Білорусі розпочався основний день голосування на виборах президента
    У Білорусі відбуваються президентські вибори
    Фото: Наша Ніва

    За офіційними даними, майже третина виборців проголосували достроково

    У Білорусі о 8:00 за місцевим часом (о 8:00 за Києвом) розпочався основний день голосування на президентських виборах. Як повідомляв «Главком» раніше, за чотири дні дострокового голосування на виборах проголосували уже 32,24% виборців.

    Напередодні у Мінську затримали начальника штабу кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської Марію Мороз. А сама Тихановська напередодні покинула свою квартиру в цілях безепеки.

    Перед виборами президента Білорусі в Мінську стала з'являтися військова техніка. У місті зафіксували колони бронетранспортерів.

    Раніше повідомлялося, що на фоні президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.

    У суботу в центрі Мінська ОМОН жорстко затримував людей за жест «Вікторія».

    Білорусь вибори військова техніка жест
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