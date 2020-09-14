Літаки, дрони, катери: кордон із Білоруссю посилено охороняється (відео)



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На охорону кордону з Білоруссю залучені додаткові резерви Фото: Держприкордонслужба

Заходи тривають для попередження правопорушень та не допущення будь-яких провокацій

Державна прикордонна служба України продовжує проводити посилені заходи безпеки на кордоні з Білоруссю.

Зокрема, посилення охорони даного напрямку державного рубежу проводиться із залученням додаткових резервів, в тому числі підрозділів «ДОЗОРу» та Кінологічного навчально центру. Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та за допомогою безпілотних літальних апаратів, а на водних ділянках кордону додатково застосовуються катери «Safe Boat 27». Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Заходи тривають, перш за все, аби упередити правопорушення та не допустити будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій, в тому числі незаконного перетинання кордону групами осіб.

Наразі збирається та враховується вся наявна інформація, що може впливати на стан охорони державного кордону. В оперативно-службовій діяльності активно використовується оперативно-розшуковий блок, дільничні інспектори прикордонної служби, збільшено кількість прикордонних нарядів.

Крім того, проводиться безперервне патрулювання прикордонними нарядами зі службовими собаками, ведеться спостереження з технічних постів, застосовуються засоби спостереження, автомобільний та авіаційний транспорт.

Нагадаємо, що протяжність ділянки українсько-білоруського кордону складає більше 1 тис. км, він проходить в межах 5 областей.

Як повідомлялося, на білоруському полігоні «Брестський» 14 вересня розпочнуться спільні тактичні навчання білоруських і російських військових «Слов’янське братерство». Вони триватимуть до 25 вересня.

У Міністерстві оборони Росії повідомили, що до Білорусі вирушать підрозділи десантників.

Загалом із боку Росії в навчаннях візьмуть участь 300 військових і близько 70 одиниць техніки.