Лукашенко їде до Путіна в Сочі



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Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовились про зустріч під час телефонної розмови в кінці серпня

У Білорусі розпочинаються спільні навчання з російськими військовими

У понеділок, 14 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

Як повідомили минулого тижня в Кремлі, на переговорах планують «обговорити ключові питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва. Особливу увагу планується приділити реалізації великих спільних проєктів у торговельно-економічній, енергетичній і культурно-гуманітарній сферах, а також перспективам просування інтеграційних процесів в рамках Союзної держави».

Президенти домовилися про зустріч під час телефонної розмови наприкінці серпня. Спілкування відбулося на тлі антивладних протестів, які розпочалися після того, як Олександра Лукашенка вшосте поспіль оголосили переможцем виборів президента.

Тим часом, на білоруському полігоні «Брестський» 14 вересня розпочнуться спільні тактичні навчання білоруських і російських військових «Слов’янське братерство». Вони триватимуть до 25 вересня.

У Міністерстві оборони Росії повідомили, що до Білорусі вирушать підрозділи десантників.

Загалом із боку Росії в навчаннях візьмуть участь 300 військових і близько 70 одиниць техніки.

Як повідомлялося, 13 вересня у Мінську під час акції «Марш героїв» затримано понад 400 учасників протесту.

За офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперника Лукашенка оскаржили результати виборів.

До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

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Джерело: Радіо Свобода