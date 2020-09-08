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    У світі

    Білоруські силовики прийшли з обшуком до журналістки білоруського порталу TUT.BY

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    У квартирі залишилася Галина Уласик, там проходить обшук, силовики привели свідків - Білоруські силовики прийшли з обшуком до журналістки білоруського порталу TUT.BY
    У квартирі залишилася Галина Уласик, там проходить обшук, силовики привели свідків

    О 9:55 двоє міліціонерів забрали доньку Уласик

    Білоруські силовики вранці 8 вересня прийшли з обшуком до квартири редакторки відділу новин опозиційного порталу TUT.BY Галини Уласик. Про це повідомляє TUT.BY.

    За словами Уласик, з ранку хтось наполегливо стукав і дзвонив у двері, але оскільки вона нікого не чекала, двері не відкрила.

    «Сусіди повідомили їй, що бачили біля під'їзду трьох чоловіків у балаклавах. Через пів години у двері знову почали дзвонити. Уласик та її донька встигли повідомити, що у квартиру намагаються потрапити силовики - у них є санкція на обшук, порушено кримінальну справу. Після цього зв'язок з Уласик та її донькою обірвався», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що о 9:55 двоє міліціонерів забрали доньку Уласик. Їй пред'являють участь у несанкціонованих акціях (ст. 23.34 КоАП).

    «У квартирі залишилася Галина Уласик, там проходить обшук, привели свідків. Отримати коментар у МВС не вдалося», - інформує білоруське видання.

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    Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати у Вільнюс.

    До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

    У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

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