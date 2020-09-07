МВС Білорусі оприлюднило кількість затриманих на акціях протесту під час вихідних



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Під час минулих вихідних на акції протесту у Мінську та інших містах Білорусі вийшли понад 200 тисяч людей

6 вересня, за порушення законодавства про масові заходи у республіці затримано 633 особи

У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи. Про це повідомила прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

«Вчора, 6 вересня, за порушення законодавства про масові заходи у республіці затримано 633 особи. До розгляду у суді справ щодо адміністративних правопорушень у місця утримання поміщено 363 особи», - повідомила Чемоданова.

Напередодні у Мінську та низці інших білоруських міст знову відбулися багатотисячні протести.

МВС оцінює кількість учасників протестів у 31 тисячу, тоді як за оцінками ЗМІ лише у Мінську на Марш єдності вийшли від 170 до 200 тисяч людей.

На відміну від минулих акцій протести цієї неділі відзначалися брутальними затриманнями мирних демонстрантів.

Спершу правозахисники повідомляли про понад 170 затриманих у Мінську та близько 230 в країні загалом.

Як повідомлялося, глава МВС Білорусі назвав білоруську міліцію «найгуманнішою в світі».

Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

До слова, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.