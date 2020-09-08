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    Білоруські пропагандисти опублікували відео авто з Колесніковою на кордоні з Україною

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    Білоруські пропагандисти опублікували відео авто з Колесніковою на кордоні з Україною

    Нещодавно стало відомо, що білоруську опозиціонерку Колеснікову затримали на кордоні з Україною

    Ймовірний переїзд автомобілем представників білоруської опозиції Марії Колесникової, Антона Родненкова і Івана Кравцова через кордон потрапив на відео. Ролик опублікувало у своєму Telegram-каналі пропагандистське державне Агентство телевізійних новин (телеканал «Білорусь 1»).

    Інцидент, за даними державних ЗМІ Білорусі, стався на пункті додаткового контролю на кордоні з Україною. Автомобіль, в якому нібито знаходяться опозиціонери, після перевірки документів проїжджає контрольно-пропускний пункт.

    Нагадаємо, білоруську опозиціонерку Марію Колеснікову затримали на кордоні з Україною.

    Зокрема, члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колеснікова проходили прикордонний контроль на білорусько-українському кордоні. Марію затримали, повідомило білоруське інформагентство «Белта». 

    Як повідомлялося, вчора, 7 вересня, МЗС Британії закликав Лукашенка знайти Колеснікову.

    Раніше пресслужба Координаційної ради опозиції Білорусії повідомила про зникнення Марії Колесникової, Івана Кравцова і Антона Роднєнкова.

    Пізніше родичі опозиціонерки Колеснікової подали заяву про її зникнення.

    МЗС Білорусь автомобіль
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