Білоруські пропагандисти опублікували відео авто з Колесніковою на кордоні з Україною



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Нещодавно стало відомо, що білоруську опозиціонерку Колеснікову затримали на кордоні з Україною

Ймовірний переїзд автомобілем представників білоруської опозиції Марії Колесникової, Антона Родненкова і Івана Кравцова через кордон потрапив на відео. Ролик опублікувало у своєму Telegram-каналі пропагандистське державне Агентство телевізійних новин (телеканал «Білорусь 1»).

Інцидент, за даними державних ЗМІ Білорусі, стався на пункті додаткового контролю на кордоні з Україною. Автомобіль, в якому нібито знаходяться опозиціонери, після перевірки документів проїжджає контрольно-пропускний пункт.

Нагадаємо, білоруську опозиціонерку Марію Колеснікову затримали на кордоні з Україною.

Зокрема, члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колеснікова проходили прикордонний контроль на білорусько-українському кордоні. Марію затримали, повідомило білоруське інформагентство «Белта».

Як повідомлялося, вчора, 7 вересня, МЗС Британії закликав Лукашенка знайти Колеснікову.

Раніше пресслужба Координаційної ради опозиції Білорусії повідомила про зникнення Марії Колесникової, Івана Кравцова і Антона Роднєнкова.

Пізніше родичі опозиціонерки Колеснікової подали заяву про її зникнення.