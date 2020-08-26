«З нього можна зробити фарш». Reuters розповів про план Кремля щодо Лукашенка



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Протести послаблять владу Лукашенка в країні, яку багато росіян вважають ще одним регіоном РФ у всіх сенсах, окрім назви - ЗМІ

Послаблення влади Лукашенка влаштовує Кремль, який хоче глибшої політичної та економічної інтеграції з Білоруссю

Президент Росії Путін вважає, що білоруський лідер Олександр Лукашенко, швидше за все, утримається при владі, незважаючи на протести. Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що Лукашенко давній, але імпульсивний союзник Москви. «Протести послаблять його владу в країні, яку багато росіян вважають ще одним регіоном РФ у всіх сенсах, окрім назви», - йдеться у статті.

Журналісти стверджують, що послаблення влади Лукашенка влаштовує Кремль. «Він хоче мати справу з ослабленим Лукашенко, який раніше чинив опір і часом публічно виступав проти пропозицій Москви про глибшу політичну та економічну інтеграцію», - пише ЗМІ.

«Лукашенко буде критично послаблений. З нього можна буде зробити фарш. Наші хлопці обов'язково цим скористаються», - говорять у Москві.

Європейські дипломати вважають, що у Росії є багато важелів впливу на ситуацію в Білорусі і, мабуть, її поки не дуже турбують протести у сусідній країні.

«Їм потрібно бути розумними, але я думаю, що вони все ще відчувають, що контролюють ситуацію», - сказав дипломат.

Також у Росії не вважають опозиційного політика Світлану Тихановску, яка перебуває зараз у Литві, сильним суперником Лукашенка.

За розрахунками Кремля, Лукашенко переживе кризу, незважаючи на тактичні помилки і застосування жорстких заходів до протестувальників.

«Для Лукашенка все погано скінчиться, тільки не зараз», - вважають у Росії.

Лукашенко знає, що Москва «завжди підтримує існуючі режими, якими б неприємними вони не були» і одних лише протестів буде недостатньо, щоб змусити його піти.

Водночас джерела Bloomberg, близькі до Кремля, стверджують, що Москва не зацікавлена у підтримці Лукашенка, бо не впевнена, що його усунення від влади матиме негативні наслідки для Росії.

Як повідомлялося, Верховний суд Білорусі відмовився оскаржувати результати виборів.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.