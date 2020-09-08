Українські прикордонники підтвердили прибуття білоруських опозиціонерів, крім Колесникової



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Прикордонники повідомляють, що Родненков і Кравцов поки проходять прикордонний контроль

На один з українських пунктів пропуску в межах Київської області прибули двоє громадян Республіки Білорусь Антон Родненков та Іван Кравцов, – ДПСУ

Українські прикордонники підтвердили, що двоє членів Координаційної ради білоруської опозиції прибули до України, але Марії Колесникової серед них немає. Про це йдеться в офіційному повідомленні Держприкордонслужби, оприлюдненому близько 9:30.

«Державна прикордонна служба України повідомляє, що на один з українських пунктів пропуску в межах Київської області прибули двоє громадян Республіки Білорусь - Антон Родненков та Іван Кравцов… Громадянка Марія Колесникова в пункти пропуску України для проходження прикордонного контролю не прибувала», – йдеться у повідомлненні.

Прикордонники повідомляють, що Родненков і Кравцов поки проходять прикордонний контроль «у відповідності до законодавства, що визначає порядок перетину державного кордону».

Як повідомлялося, сьогодні, 8 вересня, офіційний представник Держприкордонкомітету Антон Бичковський заявив, що Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова пройшли прикордонний контроль на білорусько-українському кордоні у пункті пропуску «Олександрівка».

Проте білоруське інформагентство «Белта» заявило, що Колеснікову затримали на кордоні.

Як повідомлялося, вчора, 7 вересня, МЗС Британії закликав Лукашенка знайти Колеснікову.

Раніше пресслужба Координаційної ради опозиції Білорусії повідомила про зникнення Марії Колесникової, Івана Кравцова і Антона Роднєнкова.

Пізніше родичі опозиціонерки Колеснікової подали заяву про її зникнення.

До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.