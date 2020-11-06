Білоруській опозиціонерці Колесникової продовжили арешт до січня 2021 року

Нагадаємо, що 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колеснікової

Слідство відмовилося відпустити Колесникову під заставу

Арешт одного з лідерів білоруської опозиції Марії Колесникової продовжили до 8 січня 2021 року. Про це пише «Радыё Свабода».

Захист опозиціонерки просив перевести Колесникову під домашній арешт, але отримав відмову. Зараз Колесникова перебуває на карантині.

Опозиціонерка та її адвокат Максим Знак знаходяться під вартою у якості обвинувачених за ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу Білорусі (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди зовнішній безпеці Республіки Білорусь, її суверенітету, територіальній цілісності, національній безпеці і обороні). Білоруські правозахисні організації визнали їх політвʼязнями.

Раніше повідомлялося, що 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колеснікової в центрі Мінська.

8 вересня члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков і Іван Кравцов потрапили на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

Раніше пресслужба Координаційної ради опозиції Білорусії повідомила про зникнення Марії Колесникової, Івана Кравцова і Антона Роднєнкова.

Пізніше родичі опозиціонерки Колесникової подали заяву про її зникнення.

До слова, лідери опозиції в Білорусі дотримуються офіційної позиції влади республіки у питання щодо статусу анексованого Криму. Про це раніше заявила член президії Координаційної ради Марія Колесникова.