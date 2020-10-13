Білоруську журналістку заарештували за участь у Марші жінок



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Журналістка мала вийти з СІЗО 12 жовтня, однак суд дав їй ще15 діб арешту

Журналістку незалежного каналу «Белсат» 23-річну Альону Довнар заарештували повторно на 15 діб після затримання 26 вересня

Білоруську журналістку незалежного каналу «Белсат» 23-річну Альону Довнар заарештували повторно на 15 діб після затримання на Марші жінок 26 вересня. Про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів.

Зазначається, що журналістка мала вийти з СІЗО 12 жовтня, однак суд дав їй ще15 діб арешту.

Журналістку затримали в Мінську 26 вересня, на неї склали два адмінпротоколи — за статтями про участь у несанкціонованій акції та непокору силовикам. Її засудили на 15 діб та виписали штраф.

«Вона мала вийти з ізолятора, але її відвезли до суду, який дав їй ще 15 діб арешту. Де і коли проходило засідання, невідомо, рідні про нього не знали», – йдеться у повідомленні.

Представники незалежних медіа не стали виключенням у Білорусі — вони зазнають переслідувань як і будь-хто в країні, чиї погляди не збігаються із поглядом влади Олександра Лукашенка.

З початку протестів білоруські силовики доволі часто поводяться брутально щодо працівників медіа, навіть якщо вони мають розпізнавальні написи «преса». Діставалось не тільки місцевим, а й іноземцям, навіть працівникам російських державних медіа.

Восени МЗС Білорусі вигадало новий спосіб завадити роботі незалежних журналістів. Спочатку позбавили акредитації один з найбільших незалежних порталів Tut.by, а потім відомство вирішило анулювати акредитації всіх журналістів і видати їх по-новому — за іншими правилами. Очікувано незалежним медіа таку акредитацію видавати МЗС не хоче.

Як повідомлялося, 11 жовтня більше 20 журналістів затримано у Білорусі на акціях протесту.

10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

Нагадаємо, на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.

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