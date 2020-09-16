Білоруську опозицію номінували на премію Сахарова



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Білоруські опозиціонерки Вероніка Цепкало, Світлана Тихановська та Марія Колеснікова

Ініціаторами виступила ліберальна група депутатів Європарламенту

Ліберальна група депутатів Європарламенту номінувала на премію імені Сахарова «За свободу думки» опозицію Білорусі.

Про це повідомив у Twitter журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Також він нагадав, що група соціал-демократів номінувала на премію Світлану Тихановську, Марію Колесникову та Вероніку Цепкало.

«Ліберальна група в Європарламенті висунула опозицію в Білорусі номінантом на премію Сахарова цього року. До цього група соціал-демократів Європарламенту S&D висунула на премію імені Сахарова цього року кандидатури трьох головних білоруських опозиціонерок», – повідомив Йозвяк.

Премію Сахарова «За свободу думки» щорічно вручає Європейський парламент. У 2019 році її отримав правозахисник Ільхам Тохті, який виступає за права уйгурів на території Китаю, а в 2018 році лауреатом став український режисер Олег Сенцов, який на момент вручення перебував у російській тюрмі та оголосив голодування.