Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус: оголошено загрозу цунамі



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Загроза цунамі існує для окремих регіонів у Тихому океані, розташованих у безпосередній близькості від епіцентру землетрусу Фото ілюстративне

Дані про постраждалих і руйнування не надходили

Землетрус магнітудою 7,7 зафіксовано у вівторок біля берегів острівної держави Папуа-Нова Гвінея. Про це повідомила Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 28 км на північний схід від міста Кокопо з населенням близько 20 тис. чоловік. Осередок землетрусу залягав на глибині близько 10 км. Дані про постраждалих і руйнування не надходили. Повідомляється про загрозу цунамі.

«Загроза цунамі існує для окремих регіонів у Тихому океані, розташованих у безпосередній близькості від епіцентру землетрусу», - сказано в повідомленні Тихоокеанського центру попередження цунамі.

Нагадаємо, 7 травня у Папуа-Новій Гвінеї на східному узбережжі країни стався землетрус магнітудою 7,2.