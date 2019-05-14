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    Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус: оголошено загрозу цунамі

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    <p>Загроза цунамі існує для окремих регіонів у Тихому океані, розташованих у безпосередній близькості від епіцентру землетрусу</p> - Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус: оголошено загрозу цунамі

    Загроза цунамі існує для окремих регіонів у Тихому океані, розташованих у безпосередній близькості від епіцентру землетрусу

    Фото ілюстративне

    Дані про постраждалих і руйнування не надходили

    Землетрус магнітудою 7,7 зафіксовано у вівторок біля берегів острівної держави Папуа-Нова Гвінея. Про це повідомила Геологічна служба США.

    Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 28 км на північний схід від міста Кокопо з населенням близько 20 тис. чоловік. Осередок землетрусу залягав на глибині близько 10 км. Дані про постраждалих і руйнування не надходили. Повідомляється про загрозу цунамі.

    «Загроза цунамі існує для окремих регіонів у Тихому океані, розташованих у безпосередній близькості від епіцентру землетрусу», - сказано в повідомленні Тихоокеанського центру попередження цунамі.

    Нагадаємо, 7 травня у Папуа-Новій Гвінеї на східному узбережжі країни стався землетрус магнітудою 7,2.

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