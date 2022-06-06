Біля кордону в Білорусі розміщені російські «Іскандери» та винищувачі

Зберігається загроза удару по України з території Білорусі

Росія зберігає свої війська на території республіки Білорусь вздовж державного кордону України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 6 червня.

Підрозділів збройних сил РФ, які розміщені на території Білорусі, мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М», зенітно-гарматні комплекси «Панцирь-С1», зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.

Крім того, РФ продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. У прикордонних районах діють окремі підрозділи противника, які здійснюють обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів Чернігівської та Сумської областей України.

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія після 100 днів війни не прагне захопити Україну, а просто намагається довести, що з нею «треба рахуватися».

31 травня Лукашенко заявив, що Україна ще до початку повномасштабної російсько-української війни начебто убила на своїй території двох далекобійників з Білорусі. А для визволення інших водіїв з білоруськими паспортами лукашенківські силовики нібито провели «спецоперацію».