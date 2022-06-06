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    Суспільство

    Радбез ООН проведе засідання щодо війни в Україні: головні теми

    Радбез ООН проведе засідання щодо війни в Україні: головні теми

    Головною темою стане сексуальне насильство, якого українці зазнали через дії російських окупантів

    У понеділок, 6 червня, Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН) проведе засідання щодо воєнної ситуації в Україні. Про це повідомили в секретаріаті відомства.

    Головною темою стане сексуальне насильство, якого українці зазнали через дії російських окупантів.

    Захід призначено на 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).

    «Основна увага приділятиметься сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, і торгівлі людьми в контексті війни в Україні», – інформують у Радбезі.,

    Зазначається, що на засіданні має виступити спеціальний представник із питань сексуального насильства в умовах конфлікту Праміла Паттен, представники громадянського суспільства з України та США.

    Нагадаємо, раніше Кислиця закликав ООН припинити співпрацю з Росією щодо неосновних закупівель.

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    Теги: росія окупанти США ООН війна українці Радбез ООН Україна окупація #stoprussia
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    Радбез ООН проведе засідання щодо війни в Україні: головні теми