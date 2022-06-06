Радбез ООН проведе засідання щодо війни в Україні: головні теми
Головною темою стане сексуальне насильство, якого українці зазнали через дії російських окупантів
У понеділок, 6 червня, Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН) проведе засідання щодо воєнної ситуації в Україні. Про це повідомили в секретаріаті відомства.
Головною темою стане сексуальне насильство, якого українці зазнали через дії російських окупантів.
Захід призначено на 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).
«Основна увага приділятиметься сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, і торгівлі людьми в контексті війни в Україні», – інформують у Радбезі.,
Зазначається, що на засіданні має виступити спеціальний представник із питань сексуального насильства в умовах конфлікту Праміла Паттен, представники громадянського суспільства з України та США.
Нагадаємо, раніше Кислиця закликав ООН припинити співпрацю з Росією щодо неосновних закупівель.