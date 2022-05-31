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    Політика

    Готує білорусів до війни? Лукашенко вигадав нові звинувачення проти України

    Лукашенко заявив, про вбивство білорусів під час &laquo;спецоперації&raquo; КДБ в Україні - Готує білорусів до війни? Лукашенко вигадав нові звинувачення проти України

    Лукашенко заявив, про вбивство білорусів під час «спецоперації» КДБ в Україні

    фото з відкритих джерел

    Лукашенко заявив, що двох громадян Білорусі нібито вбили українці

    Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення «спецоперації» КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні. Про це пише «Белта».

    Він розповів, що так звана «спецоперація» пройшла «без шуму і пострілів». «Явно не з власної волі виявилися заручниками, і не лише ситуації, а й окремих бажань найгірших людей в Україні. Коли почалася спецоперація Російської Федерації, наші люди, кілька десятків, залишилися там, прямо скажемо, заручниками ситуації. І їх треба було повертати додому, в сім'ї», – сказав Лукашенко.

    За його словами, що нібито до початку так званої «операції білоруських спецслужб» двох громадян нібито вбили українці. «Двом білорусам не пощастило повернутися додому. Ще до початку операції білоруських спецслужб вони були вбиті українцями. «Прийде час, ми з ними розберемося», – пригрозив Лукашенко.

    Нагадаємо, Лукашенко підняв істерику під час засідання уряду Білорусі. Мінський диктатор боїться, що завищені ціни на автомобілі піднімуть бунт серед білоруського населення. Раніше Лукашенко визнав, що після запроваджених санкцій йому та його посіпакам доведеться обходитися без продукції німецького автопрому. «Ну добре, не будемо їздити в цей час на «Мерседесах», – констатував самопроголошений очільник Білорусі.

    Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко війна КДБ Україна окупація #stoprussia
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    Готує білорусів до війни? Лукашенко вигадав нові звинувачення проти України