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    Думки вголос

    Українцям потрібні реальні перемоги, а не вигадані

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
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    Бутусов озвучив свою версію ситуації в Сєвєродонецьку - Українцям потрібні реальні перемоги, а не вигадані
    Бутусов озвучив свою версію ситуації в Сєвєродонецьку

    Викликає занепокоєння регулярне повідомлення бажаного замість дійсного

    Останній час часто знаходжусь у Сєвєродонецьку та околицях, і здивований неодноразовими неадекватними заявами деяких керівників стосовно оперативної обстановки на Луганщині. В день візиту президента Зеленського на Луганщину голова ВА Гайдай заявив про наступ та звільнення 50% міста. Нажаль, ця інформація не відповідає дійсності.

    На війні треба вводити в оману противника, а не своїх громадян. В даному випадку українське суспільство має отримувати інформацію наближену до реальності, перемоги нам потрібні реальні, а не вигадані.

    Ризик самообману на війні в тому, що потім під хибні вигадки та невиправдані оптимістичні заяви підганяють підрозділи, людей, і ухвалюють рішення таким чином, які теж не відповідають обстановці. Припиняйте ці словесні ігри, так не треба робити.

    Украінські воіни тримають позиції у складній обстановці, і ця обстановка потребує якщо не всієї правди, то хоча б відсутності брехні. Інакше це викликає занепокоєння чи розуміють керівники що саме відбувається.

    Два дні тому противник вийшов на околиці міста, наразі наші війська обороняють промзону Сєвєродонецька та прилеглий до нього квартал.

    Викликає занепокоєння регулярне повідомлення бажаного замість дійсного. Щоб отримувати реальні перемоги треба не створювати повітряні замки.

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    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Донбас війна Україна окупація Юрій Бутусов #stoprussia
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    Українцям потрібні реальні перемоги, а не вигадані