Біля узбережжя Панами стався потужний землетрус

Магнітуда землетрусу склала 5,7

В акваторії Тихого океану поблизу південного узбережжя Панами стався землетрус магнітудою 5,7. Про це повідомляє сайт Про це повідомляє сайт Європейського середземноморського сейсмологічного центру. Підземні поштовхи були зафіксовані за 46 км на південний схід від населеного пункту Педасі. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км. Повідомлень