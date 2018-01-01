Біля узбережжя Панами стався потужний землетрус
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Фото: emsc-csem.org
Карта землетрусу
Магнітуда землетрусу склала 5,7
В акваторії Тихого океану поблизу південного узбережжя Панами стався землетрус магнітудою 5,7. Про це повідомляє сайт Про це повідомляє сайт Європейського середземноморського сейсмологічного центру.
Підземні поштовхи були зафіксовані за 46 км на південний схід від населеного пункту Педасі. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.
Повідомлень про жертв, постраждалих та руйнування не надходило.
Нагадаємо, внаслідок сходження лавини в центральній Японії, яка може бути викликана виверженням вулкану Кусацу-Сіране, загинув один солдат, ще мінімум 14 людей біли поранені.
Джерело: Укрінформ