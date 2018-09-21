Біля узбережжя США знайшли легендарний корабель капітана Кука



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Австралійська реконструкція корабля «Індевор»

В 2018 році виповнюється 250 років з дати початку експедиції Кука

Археологи з Rhode Island Marine Archaeology Project (RIMAP) оголосили про ймовірне виявлення уламків корабля «Індевор», першого корабля британського першовідкривача капітана Джеймса Кука.

Саме на цьому кораблі Кук здійснив свою першу навколосвітню подорож в 1768 - 1772 роках, повідомляє BBC.

«RIMAP спільно з Австралійським національним морським музеєм визначила ймовірне місце в гавані Ньюпорт, в якому може бути «Індевор», - йдеться в заяві археологів.

На їхню думку, після навколосвітньої подорожі «Індевор» був перейменований в «Лорда Сандвіча» і став судном для перевезення військ. Під час Війни за незалежність США він був потоплений британським флотом біля гавані Ньюпорта. Спочатку було виявлено 1З мождивих місць потоплення «Індeвopa». Після 25-річного археологічного дослідження цього району, вчені змогли заявити, що кораблем «Лорд Сендвіч» можуть бути «один або два» об'єкта.

В організації зазначили, що в 2018 році виповнюється 250 років з дати початку експедиції Кука, коли британський першовідкривач покинув Англію і відправився до берегів Нової Зеландії і Австралії.

Але потрібно багато часу, щоб точно встановити ідентичність уламків. «Детальна робота» повинна бути виконана під час запланованих розкопок цього району в 2019 році.

«Після розкопок потрібно зробити відбір проб, тестування типу дерева та інші аналізи, які можуть не дати остаточну відповідь ще 18 місяців», - зізнаються вчені.

Корабель «Індевор» з'явився в 1764 році. Він був побудований в доках приморського містечка Уитби для перевезення вугілля та називався «Граф Пемброк». Корабель належав до розряду «кет-Білт» - судів з прямим широким носом. У документах першого плавання Джеймса Кука «Індевор» незмінно називають барком.

Існувало кілька версій долі барка після навколосвітньої подорожі. За однією - парусник закінчив свої дні на Темзі. Згідно з іншою версією, корабель після кругосвітнього плавання продали французу-торговцю, який перейменував його в La Liberte. Француз, в свою чергу, переправив його в Північну Америку, щоб використовувати як китобійне судно. Третя версія, про корабль «Лорд Сендвіч», судячи з усього є правдивою.

До слова, у Танзанії внаслідок аварії пасажирського порома загинули щонайменше 136 осіб.

Джерело: Новое Время