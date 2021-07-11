Блок Меркель нарощує відрив від «Зелених» перед виборами в Німеччині, – опитування

Зараз у Бундестазі представлено шість політичних груп

Правлячий у Німеччині блок ХДС/ХСС продовжує нарощувати відрив від «Зелених» перед парламентськими виборами, які відбудуться у вересні.

Про це свідчить результат опитування, опублікований у виданні Bild am Sonntag.

Підтримка «Зелених» поступово почала згасати з весни. Тепер «Зелені» втратили ще один процентний пункт порівняно з попереднім тижнем і зараз маю підтримку 17%. Соціал-демократи мають аналогічну підтримку у 17%. Підтримка ХДС/ХСС залишається стабільною на рівні 28%.

Вільна демократична партія отримала б 12% голосів виборців, правопопултсти з AfD («Альтернатива для Німеччини») користуються підтримкою 11%, далі йдуть «Ліві» з 8%.

Зараз у Бундестазі представлено шість політичних груп: консервативний альянс Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), соціал-демократи (СДПН), крайня права «Альтернатива для Німеччини» (AfD), ліберальні Вільні демократи, крайні ліві Die Linke і «Зелені».

Нагадаємо, у Німеччині вперше за 50 років Комуністична партія не братиме участь у виборах. Федеральна виборча комісія відхилила заявку (DKP) на участь у цьогорічних виборах до Бундестагу вперше за понад 50-річну історію її існування. При цьому комісія дозволила обиратися Марксистсько-ленінській партії Німеччини та ультраправій партії «Der III. Weg» («Третій шлях»).

До слова, партія Меркель лідирує на місцевих виборах у Німеччині.

Як повідомлялося, у Молдові проходять дострокові парламентські вибори.