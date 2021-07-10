В офісі «Європейської солідарності» волонтери сплели маскувальні сітки для фронту (фото, відео)

За добу ентузіасти виготовили чотири велетенські сітки розміром 9 на 12 метрів

Понад сто волонтерів зібралося у суботу, 10 лтпня, в офісі політичної партії «Європейська солідарність» для того, щоб сплести маскувальні сітки для військовослужбовців Збройних сил України. Про це повідомляється на сайті партії

«Гроші на матеріали теж збирали разом. За день сплели чотири велетенські сітки розміром 9 на 12 метрів. Знавці кажуть – зазвичай таку одну плетуть тиждень», – йдеться у повідомленні.

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко подякував волонтерам, які з самого ранку в суботу долучилися до роботи.

«Перше за все, я хочу подякути всім волонтерам, які у цей суботній день присвятили цілий день, з 10-ї ранку, а нас тут більше сотні, тому, що ми виробляємо сітки для українських воїнів. Зараз ми це робимо для однієї з бригад, яка звернулася до нашої громадської огранізації. І перед відбуттям на чергову ротацію ми робимо захисні сітки для того, щоб вороги зі своїх дронів, зі своїх спостережних постів не бачили нашої техніки, наших фортифікаційних споруд, і наші були під надійним захистом», – сказав Порошенко.

П’ятий Президент зауважив, що востаннє сітки централізовано закуповували наприкінці 2018 року, а з 2019 року Міноборони, на жаль, не купує маскувальні сітки для фронту.

«Зараз ми це робимо тільки краундфандингом, це ваші гроші, які ви зібрали, які ви забезпечили спільно з волонтерами. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цього процесу. Так само подякувати й тим, хто долучився до процесу обладнання лінії зіткнення, обладнання фронту системою відеоспостереження», – зазначив лідер «Європейської Солідарності».

Наразі команда Порошенка наразі опікується забезпеченням чотирьох бригад.

«Нашою координацією зараз охоплено вже 4 бригади. 2 – щодо системи відеоспостереження. І дві – щодо постачання обладнання, починаючи від генераторів», – говорить Порошенко.

Як відомо, волонтери спільно з Фондом Порошенка забезпечили повний комплект оптичної розвідки для 10 ОГШБр. Цього тижня п’ятий Президент особисто передав комплект обладнання вартістю майже мільйон гривень командуванню бригади. Крім оптичної розвідки, у 10 бригаду привезли 5 потужних генераторів та 2,5 кілометри тіньової сітки.

«Це рятує життя наших воїнів. Це значно збільшує ефективність спостереження, а відповідно вогню у відповідь. Вже ці нелюди, російські окупанти бояться виповзати. І ми сподіваємось, що це призведе до скорочення втрат на фронті, бо ми бачимо, що Україна платить високу ціну», – нагадав тоді Порошенко.

«Дуже гарно ми почали цей тиждень. Ми були на фронті. В полосі забезпечення Зайцево – Шуми – Нью-Йорк. Ми вітаємо відновлення історичної назви цього селища. Закінчуємо цей тиждень нашим великим волонтерським заходом», – говорить лідер «Європейської Солідарності».

«Це означає, що якщо є прагнення, є бажання допомоги армії, допомогти Україні – ніхто і ніщо тебе не зупинить. Навіть некоректність, непрофесійність і недолугість дій зеленої влади по відношенню до армії. Ми зчепили зуби, ми об’єднаємося, ми робимо все, щоб захистити нашу країну, нашу армію, наш народ», – резюмував Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко закликав не допустити розправи над бойовим генералом Ігорем Павловським. Генерал Павловський, який у 2014 році очолював оборону Маріуполя і зробив все, щоб захистити стратегічне для України місто, звинувачують у постачанні до військ техніки низької якості.