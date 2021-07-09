Німецьких комуністів уперше за 50 років не допустили до виборів

При цьому комісія дозволила обиратися Марксистсько-ленінській партії Німеччини та ультраправій партії «Der III. Weg» («Третій шлях»)

У Німеччині вперше за 50 років Комуністична партія не братиме участь у виборах. Федеральна виборча комісія відхилила заявку (DKP) на участь у цьогорічних виборах до Бундестагу вперше за понад 50-річну історію її існування. Про це повідомляє Tagesschau.

За даними видання, комісія виявила низку порушень з боку Комуністичної партії. Зокрема, протягом останніх шести років партія завжди надавала необхідні щорічні звіти із запізненням, через що вони не відповідали юридичним вимогам. Відтак комісія вирішила, що політсила втратила юридичний статус партії.

Водночас партія, заснована у 1968 році, протягом чотирьох днів може оскаржити рішення комісії у Федеральному конституційному суді.

Окрім того, під загрозою перебуває участь й інших невеликих партій, зокрема, німецьких анархістів. При цьому комісія дозволила обиратися Марксистсько-ленінській партії Німеччини та ультраправій партії «Der III. Weg» («Третій шлях») у разі, якщо вони зберуть необхідну кількість підписів від своїх прихильників.

У коментарі Der Spiegel лідер Комуністичної партії Патрік Кебеле заявив, що рішення комісії стало для нього несподіванкою.

«Ми були дуже здивовані. Ми думали, що це – проста формальність», – зазначив він.

Він визнав, що очолювана ним політсила запізнювалася із необхідними звітами, пояснивши, що невеликій партії складно подавати їх вчасно.

На виборах 2017 року DKP набрала лише 11,5 тисячі голосів за пропорційним підрахунком по всій країні. При цьому партія відзначилась співпрацею із бойовиками ОРДЛО під час війни на сході України.

Тим часом, народний депутат Арахамія вважає, що «Слуги народу» мають багато спільного з Комуністичною партією Китаю.