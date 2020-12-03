Boeing 737 Max після двохрічної заборони здійснив успішний переліт з пасажирами

Експлуатація літака Boeing 737 Max була припинена майже на два роки через дві катастрофи

У США здійснив успішний переліт з пасажирами Boeing-737 Max. Про це пише fox23.



Переліт з Далласа, Техас, у Талсу, Оклахома, не був комерційним: пасажирами стали співробітники самого Boeing і журналісти.



American Airlines стане першою компанією, яка поверне Boeing-737 Max у комерційну експлуатацію. Перший рейс відбудеться 29 грудня на лінії Маямі – Нью-Йорк. Пасажирів попереджатимуть, що їм належить летіти саме на Boeing-737 Max.

Нагадаємо, що у Європі дозволили відновити польоти Boeing 737 Max.