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    У світі

    Boeing 737 Max після двохрічної заборони здійснив успішний переліт з пасажирами

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    Літак успішно приземлився в міжнародному аеропорту Талса - Boeing 737 Max після двохрічної заборони здійснив успішний переліт з пасажирами
    Літак успішно приземлився в міжнародному аеропорту Талса

    Експлуатація літака Boeing 737 Max була припинена майже на два роки через дві катастрофи

    У США здійснив успішний переліт з пасажирами Boeing-737 Max. Про це пише fox23.

    Переліт з Далласа, Техас, у Талсу, Оклахома, не був комерційним: пасажирами стали співробітники самого Boeing і журналісти.

    American Airlines стане першою компанією, яка поверне Boeing-737 Max у комерційну експлуатацію. Перший рейс відбудеться 29 грудня на лінії Маямі – Нью-Йорк. Пасажирів попереджатимуть, що їм належить летіти саме на Boeing-737 Max.

    Нагадаємо, що у Європі дозволили відновити польоти Boeing 737 Max.

    Теги: США Нью-Йорк Boeing
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